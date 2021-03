»Nedopustno se mi zdi, da so v Mariboru cepili člane olimpijske reprezentance, ki odhajajo na Japonsko šele poleti,« je v eni izmed izjav v TV kamere včeraj med obiskom v Kranju namreč dejal Kacin.

Kacinova izjava se je kmalu izkazala za lažno, kar so potrdili tudi v ZD Maribor. »Nisem seznanjen, da bi mi kogarkoli iz olimpijske reprezentance cepili,« je bil jasen direktor ZD Maribor Jernej Završnik. Jasen je bil tudi predsednik OKS Bogdan Gabrovec. »Olimpijski komite ni mimo meril strategije cepljenja v Sloveniji naredil niti pol koraka, da bi zaobšel to strategijo.« Še več so pri OKS dodali na svojem twitter računu, kjer so zapisali. »Nihče od članov slovenske olimpijske reprezentance @Tokyo2020 ni bil cepljen, še najmanj mimo vrste. Tudi v ZD Maribor o tem ne vedo nič. Športniki se gremo fair boj in ne nekakšnih prevarantskih dejanj, še najmanj zlorabe.«

Predsednik #TeamSlovenia se ne bo nikomur opravičeval. Kaže pa izjava @GovorecCOVID19 ki zavaja, specifičen odnos države do športa. Se vidimo ob naslednjem fotoshootingu s kolajno.@vladaRS#TeamSlovenia — Team Slovenia (@TeamSlovenia) March 24, 2021

Ob tem lahko dodamo tudi to, da je bila Kacinova izjava napačna že v samem začetku, saj je vlada olimpijsko reprezentanco že predčasno dala na prednostni seznam cepljenja in tako z morebitnim predčasnim cepljenjem, tudi če bi do njega res prišlo, ne bi bilo prav nič narobe.