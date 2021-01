Mandarić rešuje Mandarića

V Nogometnem klubu Olimpija je zelo pestro dogajanje vse od leta 2015, ko ga je ameriški poslovnež srbskih korenin Milan Mandarić za štiri milijone evrov kupil od Izeta Rastoderja. V Ljubljano je prišel z velikimi obljubami, da bo iz Olimpije po zgledu Maribora in Dinama Zagreb naredil enega najboljših in prepoznavnih klubov v regiji. Velika pričakovanja so bila logična, saj ima sloves uspešnega nogometnega poslovneža z zgodbo o uspehu predvsem iz Anglije, kjer je kupoval obubožane klube, nato pa po njihovi sanaciji služil s prodajo. Za nakup Portsmoutha je plačal 8 milijonov evrov, prodal ga je za 35 milijonov. Za obubožani Leicester je plačal 6,5 milijona evrov, ob prodaji je iztržil 45 milijonov evrov. Največji posel mu je uspel s Sheffield Wednesdayem z nakupom za en evro in prodajo za 41 milijonov evrov.