Če jih pripravimo po današnjem receptu, so tako mehke, da jih lahko jemo z žlico. To pa še ni vse. Najprej popečeno, nato pa počasi dušeno meso oblijemo z gostljato vinsko omako, ki je tako prežeta z bogato aromo, da se sladokuscem kar smeji. Zlasti če poleg postrežemo krompirjev pire. Iz cenovno ugodnih sestavin nastane jed, primerna tako za elegantno večerjo v izbrani družbi kot za pozno kosilo sredi tedna. Recept je le na videz zapleten, v resnici pa silno enostaven in ne zahteva posebnih kuharskih veščin, le malce več časa, zato se ga lahko loti vsak, ki mu sicer uspejo vsaj čevapčiči.

Goveje (ali konjske) ličnice v omaki so kljub enostavni recepturi in razmeroma cenenim sestavinam tako rekoč luksuzna jed, ki jo sicer srečamo na jedilniku najboljših restavracij, posebno v Italiji. No, doma si lahko takšno specialiteto privoščimo bistveno ceneje, če nam seveda pri mesarju uspe dobiti ličnice, med poznavalci in ljubitelji počasne priprave mesa močno opevan kos. Kot surov kos mesa so sicer precej trde in jih ni mogoče pripraviti na hitro, a z dolgo in počasno obdelavo postanejo izjemno mehke in neverjetno sočne, obenem pa vpijejo veliko arome zelišč in zelenjave, če jih pripravljamo v enem loncu, kot pri tokratnem receptu. Struktura postane takšna, da lahko meso enostavno ceframo in pomakamo v omako. Tudi zato so nekaj posebnega.

Zanimivo je, da so ta kos mesa nekoč prodajali zelo poceni ali ga skupaj z obrezlinami pretvorili v mleto meso. V zadnjih letih pa je, morda tudi po zaslugi raznih kuharskih šovov, renesanse priprave mesa na žaru in popularizacije dimljenja ter zanimivih receptov z interneta, postalo precej iskano in mu je cena ustrezno zrasla, poleg tega pa je postalo pri boljših mesarjih stalno na voljo.

Če vam ličnic vseeno ne uspe dobiti, želite pa preizkusiti tokratni recept, lahko poskusite z drugimi podobnimi kosi mesa, ki vam jih bo razgledan mesar znal priporočiti, denimo z rebrci, ki jih narežete na četrtkilogramske kose in se sicer držite recepta. Pri tem je precej pomembna izbira vina. To naj bo kakovostno polno, gosto, črno, primorsko, kot sta refošk in teran, dobro se bosta odrezala tudi cabernet in merlot, svetlejša rdeča in rdečkasta vina pa raje prihranimo za kakšno drugo priložnost. Pri tem je pomembno, da je vino takšne kakovosti, da ga ob jedi brez zadrege postrežemo v boljših kozarcih.

Kot standardna priloga se izjemno obnese krompirjev pire, ki ga pripravimo z dovolj masla, ni pa napak poskusiti z drugimi prilogami, celo s kruhovim cmokom.

POČASI PEČENE GOVEJE LIČNICE V VINSKI OMAKI SESTAVINE ZA 4 OSEBE 1 kg govejih ličnic (4 kosi) 2 dl čiste goveje juhe 4 dl rdečega vina (refošk) 1 korenček 1 čebula 3 stroki česna 1 steblo zelene 2 žlici oljčnega olja morska sol, sveže zmlet poper 1 žlička zdrobljenega timijana 3 lovorovi listi 1 šopek peteršilja

PRIPRAVA 1. Čebulo, korenje in zeleno grobo nasekljamo, česen sesekljamo. Meso očistimo, debelejše dele membrane odstranimo. Nasolimo ga z 1 žličko soli in popramo. Večjo ponev ali lonec z debelim dnom močno segrejemo, naoljimo z 1 žlico olja in kose mesa na hitro popečemo z vseh strani, da na zunaj močno porjavijo (to je ključno!). Pečeno meso damo na krožnik, ogenj zmanjšamo in v ponev vlijemo drugo žlico olja ter na njem posteklenimo čebulo. Dodamo česen in ko ta zadiši, še zeleno in korenček. Pražimo še 3 minute, nato dodamo vino in z leseno lopatko z dna postrgamo karamelizirane ostanke. Ko vino zavre, kuhamo še eno minuto, nato solimo in popramo ter dodamo vse preostale sestavine s popečenim mesom vred. Pokrijemo in na majhnem ognju dušimo 3 ure, da se meso popolnoma zmehča, vmes pa kose vsaj enkrat obrnemo. Lahko uporabimo tudi pokriti pekač v pečici, v tem primeru pri 160 stopinjah Celzija pečemo/dušimo 3–4 ure. 2. Kose mesa poberemo iz ponve, lovorove liste nujno odstranimo! Vso vsebino zmeljemo s paličnim mešalnikom, da nastane gladka omaka. Ponev zopet pristavimo in omako kuhamo še 3–5 minut, da se ukuha za eno četrtino, malce zgosti in potemni. Po potrebi dodatno začinimo, odstavimo z ognja in v ponev vrnemo meso. Pokrijemo in pustimo nekaj minut na toplem, nato postrežemo s krompirjevim ali cvetačnim pirejem, ki ga zajetno poškropimo z omako, po vrhu pa posujemo nasekljan peteršilj. Čas priprave in kuhanja: 3,5–4,5 ure

CVETAČNA ZELENJAVNA JUHA Potrebujemo 300 g cvetače 1 korenček 100 g zrnja graha 100 g stročjega fižola 1 krompir 1 čebulo 2 stroka česna morsko sol sveže zmlet poper oljčno olje Priprava Cvetačo zrežemo na cvetove, korenček in krompir nakockamo, čebulo olupimo in zrežemo na lističe, česen sesekljamo. V loncu na olju 5 minut pražimo čebulo, korenček, krompir in cvetačo, na koncu dodamo še česen. Ko ta zadiši, prilijemo dober liter vode, dodamo (zamrznjena) grah in stročji fižol, solimo in popramo ter zavremo. Če uporabimo vložena grah in stročji fižol, ju skupaj s tekočino dodamo tik pred koncem kuhanja. Juha naj pokrita rahlo vre 20 minut oziroma toliko, da bo tudi korenček zmehčan. Odstavimo jo in postrežemo še vročo.