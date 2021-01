Janez Lavre ponovno direktor koroške bolnišnice

Po slabih štirih urah zasedanja članov sveta zavoda slovenjgraške bolnišnice in glasovanju je bilo jasno, da se na direktorski stolček vrača Janez Lavre, ki je bolnišnico pred tem vodil že 12 let. Prav njegove dolgoletne izkušnje in vizija naj bi bile tiste, ki so jeziček na tehtnici nagnile njemu v prid.