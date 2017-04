Čeprav je ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc večkrat javno izrekla podporo zdajšnjemu vršilcu dolžnosti direktorja UKC Maribor Janezu Lavretu, je svet zavoda včeraj sklenil drugače. Sedem od desetih prisotnih članov je na tajnem glasovanju izreklo podporo uglednemu kirurgu Vojku Flisu, predstojniku oddelka za žilno kirurgijo mariborske klinike za kirurgijo. Poleg Lavreta in Flisa je kandidiral še Janez Lencl, vodja centra za odnose z javnostmi in marketing UKC.

Ministrica je zaupala Lavretu

Na lanski razpis je svet zavoda prejel še 11 prijav, tokrat pa le tri. Eden od razlogov za upad zanimanja je bržkone nezavidljivo finančno stanje zavoda in kadrovske težave, določen vpliv pa ima tudi dejstvo, da je ministrica za zdravje že imela svojega izbranca. Kolar-Celarčeva je večkrat poudarila, da Lavre dela dobro, da mu zaupa in da ne vidi razlogov, da ne bi nadaljeval dela.

Njenega mnenja pa ni delila večina članov svet zavoda. Marca so se obregnili ob dejstvo, da so lanski odhodki UKC za kar 2,4 milijona evrov presegali prihodke, izguba pa bi bila še dvakrat višja, če Lavre ne bi črtal za kar 3,77 milijona načrtovanih naložb.

Včerajšnja seja je potekala pod vodstvom novega predsednika Ljuba Germiča. Položaj je zasedel po odstopu prejšnje predsednice Vlaste Kovačič Mežek in članice sveta Renate Babić Valentinčič. Povod k odstopu je bilo pismo vodstva UKC Maribor ministrici. V njem je kritiziralo tiste člane sveta zavoda, ki so najbolj vztrajno opozarjali na nepravilnosti. Po oceni podpisnikov pisma naj bi bili nekorektni, podcenjevalni in nedobronamerni do Lavretove ekipe.

Ministrica sprva ni zaščitila predstavnikov države v svetu zavoda, temveč je stopila v bran vršilcu dolžnosti direktorja, ki pisma sicer ni podpisal. Ocenila je, da bi bilo najbolje zamenjati kar vseh šest državnih predstavnikov. Te poteze zatem ni potegnila, sta pa iz organa izstopili omenjeni dve članici. Po sestanku sveta zavoda z ministrico je namreč slednja sporočila, da svet dela dobro in da naj v nespremenjeni sestavi deluje do septembra, ko mu bo potekel mandat. Odločitev Kolar-Celarčeve očitno ni preprečila namere sveta zavoda, da se Lavretu ne podeli večinske podpore.

Ni še gotovo, ali bo Flis dejansko zasedel direktorski položaj. Z njegovim imenovanjem mora soglašati ministrica, sklep pa mora nato potrditi še vlada.