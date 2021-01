V pismu predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen je grški premier ocenil, da bi morali tisti, ki so se cepili, prosto potovati.

Meni, da mora unija nujno sprejeti skupno stališče o tem, kako bi morala biti strukturirana potrdila o cepljenju, da bi bila veljavna v vseh državah članicah unije. Zavzel se je za »standardizirano potrdilo, ki bo dokazovalo, da je bila oseba uspešno cepljena«.

Grško gospodarstvo, ki je močno odvisno od turizma, je med pandemijo novega koronavirusa doživelo resen udarec tudi po odprtju letališč za tuje potnike v juliju. Grško gospodarstvo je lani utrpelo 10,5-odstotni padec.

Potem ko so prvi val pandemije v Grčiji prestali bolje kot večina drugih evropskih držav, so v začetku novembra znova uvedli strogo zaprtje, ki bo veljalo do 18. januarja.