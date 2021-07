V Atenah se je na večer pred glasovanjem o predlogu o obveznem cepljenju v parlamentu zbralo 3000 ljudi, je navedla grška policija. V rokah so držali plakate z napisi »Ne obveznemu cepljenju« in »Svoboda« ter grške zastave, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Okoli 120 zamaskiranih protestnikov, ki so metali različne predmete, so policisti razgnali s solzivcem in vodnimi topovi. Protestniki so se med drugim zbrali tudi v Solunu, kjer je na ulice prišlo okoli 2000 nasprotnikov obveznega cepljenja proti covidu.

Grški parlament bo danes odločal o vladnem dekretu, v skladu s katerim bo cepljenje proti covidu obvezno za zdravstvene delavce in zaposlene v domovih za ostarele. Slednji se morajo cepiti do 16. avgusta. Od 1. septembra pa bo cepljenje obvezno za vse zdravstvene delavce v javnem in zasebnem sektorju, je pretekli teden napovedal grški premier Kiriakos Micotakis.

Grška vlada želi tako spričo širjenja koronavirusne različice delta povečati precepljenost prebivalstva. Od 10,7 milijona prebivalcev Grčije jih je sicer v celoti cepljenih 4,6 milijona. Število primerov okužbe z novim koronavirusom se je v dveh tednih z 800 povečalo na 3000 na dan.