Predstavniški dom kongresa bo danes glasoval o resoluciji, v kateri demokrati podpredsednika države Mika Pencea pozivajo, naj sproži postopek po 25. ustavnem dopolnilu in skupaj s člani vlade razglasi predsednika Donalda Trumpa za nezmožnega izvajanja nalog in pristojnosti ter jih prevzame nase. Republikanci so zavrnili možnost, da bi resolucijo včeraj sprejeli po hitrem postopku. Kongresnik Alexander Moonex je dejal, da kongres »ne bi smel potrditi resolucije, ki zahteva razrešitev zakonito izvoljenega predsednika, brez zaslišanj, razprave in javnega glasovanja«.

Če bo resolucija potrjena – demokrati imajo večino –, bodo po besedah predsednice predstavniškega doma Nancy Pelosi pričakovali odgovor Pencea v 24 urah. Podpredsednik naj ne bi bil naklonjen odvzemu pooblastil Trumpu, niti tega ne more storiti sam, ampak le s podporo večine ministrov.

Če se to ne bo zgodilo, bodo v sredo v predstavniškem domu začeli potrjevati ustavno obtožbo proti Trumpu. To so v skladu z napovedmi predstavili včeraj. V primerjavi s prvo ustavno obtožbo leta 2019, ki je imela dve točki, ima tokratna eno, in sicer, da je Trump »spodbujal nasilje proti oblasti«. V njej piše, da je Trump po volitvah »širil lažne trditve« o prevarah in ljudi nagovarjal, da rezultatov ne bi smeli sprejeti, da je na shodu prejšnjo sredo dajal izjave, ki so napeljevale k pohodu na kongres, ki se je potem tudi zgodil z vdorom v poslopje in petimi mrtvimi, ter da je državnega sekretarja Georgie pozival, naj »najde dovolj glasov«, da bo zmagal on in ne demokrat Joe Biden.

Demokrati računajo na hitro potrditev ustavne obtožbe v predstavniškem domu. Sojenje bi potem potekalo v senatu, ni pa jasno kdaj, glede na to, da Trumpu 20. januarja poteče mandat. Biden je včeraj namignil, da bi senat po tem datumu pol časa namenil sojenju Trumpu, pol časa pa potrjevanju vladne ekipe. Urnik bodo lahko določali demokrati, ki imajo v senatu zdaj večino. Nekateri republikanci pravijo, da to nima smisla in da je v nasprotju tudi z Bidnovo obljubo, da si bo prizadeval povezati razklano državo. ba