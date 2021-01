Gosar je eden najbolj odločnih podpornikov predsednika ZDA Donalda Trumpa in njegove politike. Pred sredinim napadom na kongres, v katerem je umrlo pet ljudi, je Gosar pozival Trumpove podpornike, naj 6. januarja pridejo v Washington branit ustavo in Belo hišo.

Gosar je potem med formalnim potrjevanjem zmage Josepha Bidna na predsedniških volitvah 3. novembra vložil ugovor na izid predsedniških volitev v Arizoni skupaj s teksaškim senatorjem Tedom Cruzom. Med razpravo o ugovoru, ki je bil kasneje poražen, so v kongres vdrli Trumpovi privrženci.

Gosarja so skupaj z drugimi člani kongresa umaknili na varno v podzemni bunker, kjer je spet z nekaterimi drugimi republikanskimi kolegi zavračal uporabo mask proti koronavirusu.

Demokrati so skušali republikanskim kolegom razdeliti maske z opozorili, da je gneča v bunkerju v času pandemije koronavirusa izjemno nevarna. Gosar je ostal brez maske, do torka pa so okužbo s koronavirusom prijavili že trije demokratski člani kongresa.

Demokratka Bonnie Watson Coleman iz New Jerseyja, demokratka Pramila Jayapal iz države Washington in demokrat iz Illinoisa Brad Schneider so prepričani, da so se okužili med sredinim divjanjem najverjetneje v bunkerju.

Demokrati so sedaj pripravili resolucijo za sprožitev preiskave obnašanja republikanskih kolegov, ki po zgledu predsednika ZDA iz političnih razlogov zavračajo maske in ogrožajo varnost kolegov.

Gosar je med njimi kot tudi med tistimi, ki bodo verjetno pod preiskavo zaradi vzpodbujanja k nasilni vstaji proti vladi. Resolucija za odstavitev upornih članov kongresa ima že 50 podpisnikov.

Odstavitev svojega brata so v pogovoru za časopis Arizona Republic zahtevali Jennifer, Tim in David Gosar. To je že tretjič v treh letih, da bratje in sestre poslanca, ki ga je slovenski predsednik Borut Pahor leta 2019 odlikoval z zlatim redom za zasluge, javno kritizirajo. Gosar je tudi vodja poslanske skupine prijateljev Slovenije v predstavniškem domu kongresa.

"Vemo, da je skrajnež, in to jemljemo zelo resno. Brat nenehno širi dezinformacije in zelo smo začudeni, da doslej še ni bilo nobenih posledic. To, kar se je dogajalo v sredo, bi morala biti kaplja čez rob," je dejala Jennifer Gosar.

"To, kar se je zgodilo v kongresu, je izdaja. Če si to ne zasluži izključitve iz kongresa, kaj si potem zasluži?" je dejal Tim Gosar, ki je z bratom in sestro naslovil pisno zahtevo po izključitvi brata iz kongresa demokratskemu kongresniku iz Arizone Raulu Grijalvi.

Ta je odgovoril, da je trenutno osredotočen na odstranitev Trumpa s položaja, vendar dodal, da tistih članov kongresa, ki so imeli vlogo pri promociji neutemeljene zarote o volitvah, kar je privedlo do napada na kongres, ne smejo spregledati. Zagotovil je, da bodo take preiskali in tudi izključili, če se jim dokaže krivda.