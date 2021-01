Pfizer in BioNTech sta včeraj objavila, da zvišujeta letošnjo dobavo cepiva proti covidu-19 z 1,3 milijarde na dve milijardi odmerkov. Prejšnji teden je namreč Evropska unija sklenila z njima novo pogodbo, s katero je podvojila naročila cepiva na 600 milijonov odmerkov. Podjetji bosta do konca februarja v nemškem Marburgu zagnali novo proizvodno linijo cepiva z letno zmogljivostjo 750 milijonov odmerkov. V ponedeljek je začela cepivo v Evropski uniji dobavljati tudi Moderna. Naročenih je 160 milijonov odmerkov. Tretje cepivo, ki ga je razvilo podjetje AstraZeneca v sodelovanju z univerzo v Oxfordu, pa naj bi odobrila Evropska agencija za zdravila predvidoma do konca januarja. Naj spomnim, Evropska unija je že 14. avgusta lani s podjetjem AstraZeneca podpisala pogodbo o dobavi od 300 do 400 milijonov odmerkov cepiva.

Glede na to, da delniški trgi zrejo vsaj pol leta naprej, lahko sklepamo, da so glede normalizacije življenja in pogojev za gospodarstvo danes postali nekoliko previdnejši. Cepljenje bo treba pospešiti.