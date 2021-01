Na 2TDK prispeli štirje novi zahtevki za revizijo

Na odločitev 2TDK o priznanju sposobnosti gradbincev za sodelovanje v drugi fazi javnega naročila za oddajo glavnih del na odseku Divača-Črni Kal so bili vloženi štirje zahtevki za revizijo, so sporočili iz projektnega podjetja. Zahtevke so vložila gradbena podjetja, ki jim sposobnost za nadaljnje sodelovanje na razpisu ni bila priznana.