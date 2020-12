Drugi tir: Vrsta domnevnih napak že v uvodnem dejanju

Dogajanje med gradnjo dostopnih cest, ki bodo vodile k trasi drugega železniškega tira med Divačo in Koprom, ne zbuja optimizma, da bo ta megaprojekt potekal gladko. V 2TDK naj bi ugotovili, da so v preteklosti tako projektanti kot izvajalci in nadzorniki storili nemalo napak.