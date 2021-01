Nekaj po polnoči je 24-letna voznica na območju Slovenske Bistrice zaradi neprilagojene hitrosti zapeljala s ceste in trčila v trgovski center. Avto je pustila tam in peš odšla s kraja nesreče, a so jo policisti nedolgo zatem našli v bližini.

Ugotovili so, da je vozila pod vplivom alkohola. Vzeli so ji vozniško dovoljenje, zagovarjati se bo morala pred sodnikom za prekrške.

Zaradi bolečin so jo z rešilcem odpeljali v mariborski UKC, kjer so ugotovili, da je hudo poškodovana.