Zaradi večanja števila koronavirusnih okužb so zdravstveni delavci izjemno obremenjeni. Zato moramo storiti vse, da preprečimo prometne nesreče, ki bi še bolj obremenile zdravstveni sistem, pozivajo s policije in agencije za varnost prometa (AVP). Vsak od nas lahko naredi zelo veliko, saj je kar 93 odstotkov nesreč posledica človeškega ravnanja. V trenutni situaciji pa lahko zbranost in previdnost še hitreje popustita. »Opozarjamo tudi na povečevanje števila alkoholiziranih povzročiteljev nesreč med spomladansko epidemijo. Od vseh, ki so do konca maja povzročili nesrečo pod vplivom alkohola (in so jim izmerili nad dva promila), je bilo kar 70 odstotkov iz časa epidemije. Rekorderju so namerili 3,13 promila, šlo je za smrtno nesrečo. Na cesto torej le trezni!« opozarjajo.

Na cesto le v nujnih primerih

Letos je na naših cestah ugasnilo že 77 življenj, v oktobru (zaenkrat) pet. Do konca septembra se je v skoraj 11.700 nesrečah hudo poškodovalo 550 ljudi, skoraj 4100 pa lažje. Marsikdo je še vedno prehiter in ne vozi v skladu s svojimi sposobnostmi, stanjem na cesti, preglednostjo, gostoto in drugimi značilnostmi prometa, vremenom, značilnostmi vozila in tovora. In se ne zaveda, da je lahko usodna že najmanjša napaka.

Še posebej ti tedni so za celotno družbo resen preizkus, zato ravnajmo odgovorno, preudarno, strpno. »Izkažimo spoštovanje in solidarnost do izjemnih naporov zdravstvenih delavcev z največjo mero odgovornosti v prometu,« poudarjajo na policiji in v AVP ter dodajajo, da se odpravimo na pot le v nujnih primerih. Upoštevajmo vremenske in temu primerne cestne razmere. Dan se je namreč tudi zaradi prehoda na zimski čas skrajšal, ceste so spolzke, mokre, občasno tudi že poledenele.

Da bodimo skrbni in pazimo drug na drugega, še posebej v teh časih, svetujejo tudi v Avto-moto zvezi Slovenije, kjer so se pridružili pobudi mednarodne avtomobilistične zveze FIA k povezovanju pešcev, kolesarjev, motoristov, avtomobilistov in drugih voznikov. Ključno je, da se med seboj spoštujejo, saj si marsikje delijo iste površine. Kot pravijo, nova generacija zahteva ukrepe za spoprijemanje z nevarnostmi v prometu in onesnaženjem, ki ga ta prinaša. Prometne nesreče so velik svetovni problem: v njih naj bi letno umrlo 250.000 otrok in mladih. Podobno število žrtev naj bi terjalo tudi onesnaženje zraka na urbanih območjih, h kateremu prav tako pomembno prispeva ravno cestni promet.