Primer tipične gorenjske družine. Najprej so iz kleti privlekli stare tekaške smučke (snega obilo, smučišča pa zaprta). Mazali, drgnili, šraufali okovje… No, pa je nekako šlo. Potem je vlada odprla smučišča. In je bilo treba naročiti opremo, ki jo je deca prerasla. Pa je pošta zamujala, pa je vmes vlada rekla, da se bo treba testirati. Pa je oprema prišla, pa so se šli testirat, pa je ata dal »trugo« na streho avta in na črno peljal smučke na servis. Pa je mama naredila sendviče in zvečer so želeli bolj zgodaj spat… No, pa je vlada zaprla smučišča. Hvala.

P. S.: A vi tam v vladi slučajne poznate koga, ki bi posodil opremo za turno smuko ali pa jo po zelo ugodni ceni prodal? Da nabavimo do takrat, ko boste prepovedali tudi to.