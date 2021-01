Kljub opozorilom, pozivom in prošnjam, naj tisti, ki se že odpravljajo v gore, dvakrat premislijo o tem, se je očitno tja te dni odpravilo kar nekaj ljudi. Kamniški gorski reševalci so danes na pomoč priskočili turni smučarki, ki si je nekje nad planino Kisovec zlomila nogo. »Ko sem že mislil, da mi danes ne bo treba v tej gužvi na Veliko planino, zazvoni telefon. Ravno smo nameravali sestri za mizo h kosilu, pa intervencija,« so na facebooku Gorske reševalne službe delili zapis gorskega reševalca Simona Kurinčiča iz GRS Kamnik. Helikopter je bil zaseden, na srečo pa je bil na planini zdravnik reševalec, ki se je s smučkami prvi prebil do nje in ji nudil prvo pomoč.

»Z akijem, grelnimi blazinami, vakuumsko vrečo in turnimi smučmi pridemo do ponesrečenke, ki je bila že malo podhlajena. Imobiliziramo jo, spravimo na jaso do ceste. Dobimo obvestilo, da pride helikopter. Hvala za pomoč, saj je s takšnim transportom prihranjenega veliko trpljenja za ponesrečenca. Konec dober, vse dobro,« piše gorski reševalec Kurinčič. V zapisu je opozoril še na veliko gnečo pod Veliko planino, pravi, da so se z avtom komaj prebili skozi pločevinasto kačo, in še dobro, da so policisti pomagali pri usmerjanju prometa. »Zato reševalci še enkrat apeliramo na voznike, naj ne parkirajo na cesti, saj tako onemogočajo in upočasnjujejo prihod intervencijskih ekip,« je zapisal.

S Krna reševali smučarja

Dvanajst reševalcev Gorske reševalne službe Tolmin in posadka helikopterja Slovenske vojske z ekipo HNMP so se v petek popoldan nemudoma odzvali na klic na pomoč 30-letnega turnega smučarja, ki se je na poti na Krn znašel v težavah. Ko je na poti proti vrhu prečkal zasneženo pobočje, je na višini 1600 metrov sprožil več klož, je na svojem facebook profilu zapisal Miljko Lesjak iz GRS Tolmin, besedilo pa opremil še z nekaj fotografijami reševalne akcije. Smučar se je takoj ustavil in poklical na pomoč. Nepoškodovanega so ga z elektromotornim vitlom dvignili z nevarnega terena in ga pripeljali do planine Kuhinja.

Reševalec Lesjak je v zapisu opomnil, da so se na pobočju Krna pred dnevi že sprožili veliki plazovi, po sneženju med tednom pa je navrglo še več nesprijetega snega, s čimer se je že tako nestabilna snežna odeja le še poslabšala. »Čeprav je pogled na debelo zasnežena pobočja gora izredno vabljiv, pa vse turne smučarje in ostale obiskovalce gora opozarjamo, da je nevarnost plazov zelo velika. Če kljub temu nameravajo na turo, naj dobro preučijo razmere na terenu in za vzpon izberejo pobočja, kjer ni nevarnosti plazov,« je še opozoril.

Velika nevarnost plazov

Na območjih nad nadmorsko višino 1400 metrov je po podatkih Arsa znatna nevarnost snežnih plazov, nižje je ta nevarnost zmerna oziroma druge stopnje. V vzhodnem delu slovenskih gora, kjer je snega manj, je meja med drugo in tretjo stopnjo nekoliko višje. Predvsem so nevarna strmejša pobočja in mesta z napihanim snegom ter grape, kjer se je sneg akumuliral. Tam lahko že ob majhni obremenitvi s strmih pobočij sprožite plaz kložastega snega. Na strmih pobočjih so možni tudi posamezni spontani kložasti plazovi, opozarjajo na Arsu.