Snežni kontrolor Mednarodne smučarske zveze in tekmovalni direktor za tehnične discipline ženskega svetovnega pokala Markus Mayr bi moral že v četrtek opraviti snežno kontrolo na poligonu na Mariborskem Pohorju. Na željo prirediteljev tekmovanja je prihod v Maribor odložil za 24 ur.

A vreme ni šlo na roko mariborskim organizatorjem, od napovedane ohladitve ni bilo nič. Tekmovalna proga v zdajšnjem stanju namreč ne dopušča izvedbe 57. Zlate lisice v Mariboru.

"Žal se je uresničil scenarij, ki ni naklonjen izvedbi Zlate lisice v Mariboru. S Smučarsko zvezo Slovenije in organizacijskim komitejem pokala Vitranc pa se borimo, da bo 57. Zlata lisica ostala v Sloveniji. Zanimanja za to, da bi ženska veleslaloma izpeljali v tujini je veliko," je dejal Vilar.

"Na srečo imamo na voljo rezervni načrt B. Snežni kontrolor se je odpravil v Kranjsko Goro, kjer bo preveril snežno stanje, preveril debelino snežne podlage in možnosti za izvedbo Zlate lisice na progi v Podkorenu, kjer je sicer v zadnjih dneh zapadlo več kot meter snega," je dodal Vilar.

Mariborski organizatorji v zadnjih dneh niso imeli takšne sreče z vremenom. "Na prvi pogled so razmere zimske. Mariborsko Pohorje je pobeljeno, zasneženo, proga je trenutno pripravljena do Trikotne jase, manjka pa zadnji del, ki ga nismo mogli utrditi. Zadnje sneženje je naredilo več škode kot koristi, saj se temperature niso spustile pod ledišče, da bi lahko še dodatno zasneževali s snežnimi topovi. Pred tem sta dež in odjuga s proge sprala veliko snega," je boj z naravo opisal Vilar, ki pričakuje seveda, da bo Mednarodna smučarska zveza uradno prižgala zeleno luč za izvedbo 57. Zlate lisice v Kranjski Gori.

Po načrtih bi Maribor 16. in 17. januarja gostil dve veleslalomski tekmi za svetovni pokal alpskih smučark, namesto klasičnega lisičkinega sporeda, ki ga sestavljata veleslalom in slalom.

Težave s snegom postajajo stalnica tekem v Mariboru. V zadnjih desetih letih so lisičke na Pohorju manjkale na petih prireditvah, nazadnje lani, ko so smučarke še enkrat več gostovale v Kranjski Gori na progi v Podkorenu, ki sicer tradicionalno marca gosti moško tekmovanje za svetovni pokal za pokal Vitranc.

Zlato lisico so lani zelo uspešno izpeljali na vitranški strmini, celo s slovenskimi stopničkami, tretjim veleslalomskim mestom domačinke iz Podkorena Mete Hrovat. Je pa covid-19 marca zarezal v načrte organizatorjev pokala Vitranc, saj moškega tekmovanja za svetovni pokal, kljub odlični progi in pogojem, zaradi pandemije novega koronavirusa niso mogli izpeljati.