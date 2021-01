Vrhovni pravosodni svet je v izjavi sporočil, da bodo »nadaljevali preiskavo drugih odgovornih za ta zločin, ne glede na to, ali so Iračani ali tujci«, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

ZDA so po Trumpovem ukazu Solejmanija in al Muhandija ubile 3. januarja lani v napadu z brezpilotnim letalom v iraški prestolnici Bagdad. Medtem ko je doma veljal za narodnega junaka, ga je Trump označil za »največjega terorista na svetu«. Po napadu so se odnosi med ZDA in Iranom še zaostrili.

Iran je pred nekaj dnevi izdal nalog za aretacijo skupno 48 ljudi, med njimi tudi Trumpa. Teheran je bo tem zaprosil Interpol, naj zanje izda t. i. rdeče obvestilo, najvišjo stopnjo mednarodne tiralice. To sicer ni mednarodni zaporni nalog. Interpol prošnje ne namerava upoštevati, saj ni v skladu z ustanovno listino organizacije.