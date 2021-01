Več tisoč ljudi se je ponoči odpravilo na kraj blizu bagdadskega letališča, kjer so bili v ameriškem napadu na dve vozili ubiti Solejmani, Mhandis in osem drugih ljudi. Udeleženci povorke so prižigali sveče za svoje »mučenike« in obsojali »velikega satana« ZDA. Danes se množice ljudi zgrinjajo na osrednji bagdadski trg Tahrir, poročajo tuje tiskovne agencije.

Pred obletnico in nekaj tednov pred iztekom mandata ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je ukazal likvidacijo poveljnika enote iranske revolucionarne garde Kuds, so se znova zaostrile napetosti v regiji.

Iranski zunanji minister Mohamed Džavad Zarif je v soboto Izrael obtožil, da poskuša zaplesti ZDA v vojno z Iranom. Na twitterju je zapisal, da izraelski agenti pripravljajo napade na Američane, s čimer bi Trump dobil izgovor obračun z Iranom. Izrael je njegove obtožbe označil za nesmisel.

ZDA obtožujejo iraške milice, ki jih podpira Iran, za redne raketne napade na veleposlaništvo ZDA v Bagdadu in druge ameriške cilje v Iraku.

Obletnice likvidacije generala Solejmanija so se spomnili tudi v Iranu, Siriji, Libanonu in Jemnu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.