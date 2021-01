V ljubljanski klub je Ukić prišel lani poleti. V ligi Aba je za zeleno-oranžne zaigral na sedmih tekmah in v povprečju dosegal pet točk, 2,6 podaje in 1,4 skoka na tekmo, v evropskem pokalu pa je na osmih obračunih v povprečju dosegal pa 4,4 točke, 2,4 asistence in en skok na tekmo.

Ukić, izkušeni hrvaški reprezentant, je v dvajsetletni karieri izkušnje pridobival v različnih tekmovanjih na najvišji ravni, dve sezoni pa je med drugim preživel tudi v ligi NBA pri ekipah Toronto Raptors in Milwaukee Bucks. V evroligi preživel devet sezon in skupno odigral 154 tekem.

V zbirki lovorik ima tudi eno z Olimpijo, lani septembra je osvojil slovenski superpokal. Sicer pa ima tri naslove hrvaškega državnega prvaka, po dva naslova turškega in grškega državnega prvaka, tri hrvaške pokalne lovorike ter po dva pokalna naslova iz Španije, Turčije in Grčije.