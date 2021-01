Tako želeni preboj v drugi del evropskega pokala se je košarkarjem Cedevite Olimpije prvo leto po združitvi izmuznil, tokrat pa so ga Ljubljančani brez težav uresničili. Za nameček bodo boje med šestnajstimi najboljšimi moštvi v drugokakovostnem evropskem tekmovanju odprli z odmevnim obračunom proti prvemu favoritu tekmovanja Virtusu iz Bologne, ki ima v svojih vrstah zvezdnika evropske košarke Miloša Teodosića in Marca Belinellija, na klopi pa enega najboljših evropskih košarkarjev vseh časov Aleksandra Đorđevića.

Ob tem ima Olimpija z dvakratnim evropskim klubskim prvakom, za katerega so nekdaj igrali takšni velikani, kot so Slovenci Jure Zdovc, Marko Milić, Rašo Nesterović, Matjaž Smodiš in Sani Bečirović pa Manu Ginobili, Krešimir Ćosić, Antoine Rigaudeau, Saulius Štombergas, Vlado Ilievski, Predrag Danilović, Marko Jarić, Žarko Paspalj in drugi, kar precejšnjo zgodovino. Kdo se ne spomni tesnih četrtfinalnih bojev v evroligi v sezoni 2000/01, ko je italijansko moštvo dobilo obe tekmi s skupno razliko pičlih treh točk? V najmočnejšem evropskem tekmovanju so se zmaji z Virtusom pomerili osemkrat in slavili zmago dvakrat. Nazadnje sta se kluba pomerila v sezoni 2018/19 v Fibini ligi prvakov, ko je moštvo iz Bologne obakrat slavilo, na koncu pa tudi osvojilo tekmovanje.

Virtus bodo poskušali spraviti iz »cone udobja«

Virtus je po finančnih težavah, ki jih je imel na začetku stoletja, danes znova na poti k stari slavi, podobno, kot si želi tudi Olimpija. A je italijansko moštvo pri tem nekaj korakov v prednosti in ima letos sestavljeno moštvo za osvojitev evropskega pokala ter s tem preboj v evroligo. Podobno je bilo že lani, a jim je načrte prekrižal koronavirus. Trener Aleksandar Đorđević, ki je sicer nedolgo tega odstopil, po pritisku slačilnice pa so ga vodilni že naslednji dan vrnili, visokih ambicij ne skriva. Drugače niti ne more biti, ko pa ima v moštvu povratnika iz lige NBA Marca Belinellija pa Miloša Teodosića, Stefana Markovića, Kyla Weemsa, Josha Adamsa… in med drugimi tudi sina Teomana Alibegovića Amara. »Virtus ima najvišji proračun v evropskem pokalu. Sestavljen je iz zvezdnikov, ki so igrali v ligi NBA in evroligi ter osvajali naslove tako s klubi kot reprezentancami. Drugega kot to, da so absolutni favoriti, ne morem reči. Žal mi je le, da naši navijači ne bodo imeli možnosti na delu spremljati takšnih košarkarskih asov. Prepričan sem, da bi bile Stožice lepo polne,« pravi trener Olimpije Jurica Golemac.

Trener Ljubljančanov s trenutno formo svojega moštva ni zadovoljen. Padcev v igri v zadnjem obdobju seveda ne more spregledati, še posebno ne zato, ker so posledica slabše igre v obrambi. Ob tem je stalni problem Olimpije skok, kar je deloma posledica sestave ekipe po poškodbi Mangoka Mathianga, deloma pa tudi koncentracije v igri. Golemac pravi, da na treningih daje poudarek zapiranju pod obema obročema, kar je delo vseh petih posameznikov na parketu. Uporablja specifične vaje za izboljšanje skoka, a pozitivnega učinka še ni. »Če želimo upati na presenečenje, moramo dvigniti igro v obrambi. Zvezdnikov, kot jih ima Virtus, nam ne bo uspelo ustaviti ena na ena. Potrebna bo moštvena obramba. Prizadevali si bomo za to, da jih spravimo iz 'cone udobja'. A to ne bo lahko. Samo Teodosić in Belinelli zaslužita toliko, kot znaša naš celotni proračun. In to z razlogom. Niso pa nepremagljivi. Konec koncev so to pokazale že ekipe v italijanskem prvenstvu,« je Golemac namignil na dejstvo, da imajo Bolognčani v italijanskem prvenstvu na dozdajšnjih 14 tekmah pet porazov. V evropskem pokalu pa so edini v prvem delu nanizali deset zmag brez neuspeha.