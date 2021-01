Brezalkoholni “alkohol” je modna zapoved

Tradicionalne alkoholne pijače pivo, vino in destilati, kot so viski, rum in džin, v novejšem času dobivajo vse več brezalkoholnih bratov. Tako kot je danes moderno jesti brezmesno pečenko, vegetarijanske hrenovke in burgerje, je tudi nadvse moderno piti brezalkoholno pivo, vino in destilate.