Računsko sodišče je konec prejšnjega leta revidirancem, med katerimi so vlada, ministrstva za obrambo, za gospodarstvo in zdravje ter zavod za blagovne rezerve, vročilo osnutek poročila o nabavi zaščitne opreme in policijo pri 13 pogodbah opozorilo na morebitna kazniva dejanja. »Zelo nenavadno je, da je predsednik računskega sodišča na novinarski konferenci sploh predstavil osnutek poročila, saj gre za vmesen in tajen dokument, na katerega se bomo revidiranci šele odzvali,« je, kot smo pisali v Dnevniku, takrat osnutek revizije komentiral minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. »Dejstvo, da se to dogaja v obdobju rušenja vlade in le nekaj ur pred sejo sveta naše stranke, meče zelo čudno luč na celoten postopek.«

Počivalškove besede niso bile nepričakovane, saj je po besedah Vesela računsko sodišče največ težav s pridobivanjem dokumentacije imelo ravno v primeru ministrstva za gospodarstvo. »Komentar ministra je pravzaprav čuden. Mislim, da zdaj velja to energijo usmeriti v pojasnjevanje tistega, kar je v poročilu zdaj zapisano,« je situacijo včeraj v pogovoru z novinarko Tanjo Gobec komentiral Vesel, ki obžaluje, da teh 210 vprašanj, naslovljenih na ministrstvo za gospodarstvo, v tem trenutku ne morejo objaviti. Po njegovih besedah gre za povsem utemeljena vprašanja, iz katerih pa, da je razvidno tudi, da ne gre za nekakšno vnaprejšnje obsojanje.

Vesel trdi, da v povezavi z delom za Fifo ni konflikta interesov

Vesel je sicer ponovil nekatera stališča in informacije, ki jih je podal v decembrski izjavi za javnost, ko je predstavil osnutek revizije. Znova se je tako dotaknil nesojenega sestanka s premierjem, Janez Janša naj namreč bi klical na računsko sodišče in zahteval sestanek. »Ne moja in ne njegova prezasedenost verjetno ni edini razlog. Mislim, da je bil ta sestanek želen v res mogoče malo neprimernem času. Sestanek sem pričakoval nekaj mesecev prej, ko se je vladajoča koalicija odločila, da umakne iz parlamentarne procedure zakon o Računskem sodišču s spremembo zakona, za katero smo delali leto in pol in bi bili lahko še bolj učinkoviti,« je pojasnil in dodal: »Ampak do tega sestanka ni prišlo. Se pa, verjemite, pa naj se sliši še tako cinično, zelo veselim tega sestanka, ker obstaja toliko javnofinančnih tem, ki jih je Računsko sodišče odprlo, da bi verjetno morala sedeti kakšen dan, dva.«

Ponovno pa se je dotaknil tudi obtožb o domnevnem konfliktu interesov v povezavi z delom, ki ga opravlja za Mednarodno nogometno organizacijo Fifa. Ta ga je imenovala za predsednika neodvisne komisije za revizijo in skladnost. Delo za Fifo sicer opravlja od leta 2016, lani pa naj bi iz tega naslova zaslužil približno 246.000 evrov. »Pri mojem delovanju na Fifi ne more iti za konflikt interesov. Prvič, Fifa v ničemer ne poseže v javnofinančna sredstva Republike Slovenije. Drugič, ni gospodarska družba, ampak je registrirana po civilnem zakoniku Švice kot društvo, kot asociacija. Zato ne nazadnje tudi to delo lahko opravljam,« je Vesel ponovno pojasnil naravo domnevno spornega dela, hkrati pa naslovil zmedo, ki je nastala v luči tega, da Komisija za preprečevanje korupcije ne najde Veselove prijave glede opravljanja dodatne dejavnosti pri Fifi. Pri KPK so prijavo po njihovih zagotovilih sicer prejeli, a omenjenega dokumenta zdaj ne morejo najti.

»Prijavljal sem celotne spremembe premoženja in upam, da KPK tudi tega ni izgubil. Mislim, da ne. Z vsemi spremembami premoženja so bili seznanjeni in ne nazadnje so bili plačani vsi davki in prispevki v obeh državah. Naj za ilustracijo povem, da sem v štirih letih, kar sem si seveda izračunal, plačal skoraj 350 tisoč evrov davkov in prispevkov samo v Republiki Sloveniji. Iz javnih sredstev pa sem prejel približno 150 tisoč. Ne vem, kje bi bili oškodovani slovenski davkoplačevalci in kje nastane konflikt interesov,« je povedal o tem prvi človek računskega sodišča, pri čemer je poudaril, da je Fifa uradno neprofitna organizacija, kar v praksi pomeni, da dobičke namenja izpolnjevanju ciljev iz statuta. Zaradi domnevno spornega dela za Fifo je iz vrst aktualne politične oblasti Vesel sicer v zadnjem obdobju deležne številnih diskreditacij. »Revidiranje FIFA za četrt mio letno je športna dejavnost prav toliko kot je revidiranje Ministrstva za kmetijstvo kmetijska dejavnost,« je recimo danes na twitterju Janša poobjavil zapis nadministra za zakonske protikoronske pakete Mateja Lahovnika. O milijardah Fife se sicer v slovenskih medijih v zadnjem času govori neznačilno pogosto, a na žalost nekaterih deležnikov o neprofitnosti organizacij v Švici zaenkrat odločajo švicarski zakoni.