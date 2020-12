Tomaž Vesel proti »tovarni zlobe«

Računsko sodišče je včeraj revidirancem vročilo osnutek poročila o nabavi zaščitne opreme in policijo opozorilo, da je pri 13 pogodbah morda prišlo do kaznivih dejanj. Predsednik sodišča je pojasnil tudi zaplete pri pripravi osnutka, svoje delo za Fifo in svoje mnenje o nekaterih medijih.