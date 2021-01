Kvalifikacije Granerudu, pet Slovencev na tekmi

Smučarski skakalci so se iz Garmisch-Partenkirchna preselili v Innsbruck, kjer se je z današnjim treningom in kvalifikacijami nadaljevala 69. novoletna turneja. Slovenski skakalci so znova potrdili, da je forma v vzponu in so se zanesljivo uvrstili na jutrišnje tekmovanje. Težave je imel zgolj Bor Pavlovčič, ki je bil prekratek za jutrišnji nastop.