V nekaterih delih sveta že vstopili v leto 2021

V nekaterih delih sveta se je že začelo leto 2021. Ob 11. uri po srednjeevropskem času so v novo leto najprej vstopili na Samoi in na tihomorskem otočju Kiribati. Že uro pozneje so prihod leta 2020 pozdravili na Novi Zelandiji, ob 14. uri pa v velikem delu Avstralije, tudi v Sydneyju. Praznovanja potekajo v senci pandemije.