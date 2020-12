V živo ga za silvestrovo ni mogel zapeti že lani, zaradi bolezni, letošnji silvestrski nastop bo Mariborčanu odplaknil drugi val pandemije novega koronavirusa, piše Tomaž Klipšteter v novoletni številki Nedeljskega dnevnika. Alfi Nipič tudi v 59. letu glasbene kariere ne počiva. Ko smo pripravljali ta pogovor, je povedal, da snema božično epizodo televizijske oddaje Alfi po Sloveniji in se pripravlja na virtualni nastop za papeža Frančiška v Vatikanu.

»Avgusta, v Izoli, v parku. Obisk je bil nad pričakovanji, ampak že takrat sem se ravnal po predpisih, da ni bilo prevelike gneče na odru.«

»Res je, lahko bi rekli, da je bilo leto prepolovljeno, moja serijo nastopov je pretrgalo najhujše obdobje v mojem življenju, lani sem zelo zbolel. Zato sem moral nekaj nastopov odpovedati, tudi turnejo po ZDA in Kanadi, kjer sem načrtoval 21 koncertov po slovenskih klubih. Še zdaj mi je žal za to, da se je tako razpletlo.«

»Na priporočilo zdravstvenih strokovnjakov sem sprejel odločitev, da prvič, po 52 letih, ne bom nastopil za Silvestrovo. Prvič sem ga preživel doma. Še ko sem bil pri vojakih, sem bil za novo leto na dopustu in sem prepeval v mariborski Veliki kavarni.«

»Imel sem pogodbo, da bi prepeval v Rogaški Slatini, v Grand hotelu Donat, 1. januarja pa na Bellevueu na Pohorju, kar bi mi bilo neizmerno všeč, saj je krona mariborskega Pohorja. Tam sem nekoč veliko nastopal in me nanj vežejo sami lepi spomini.«

»V vili ob mariborskem mestnem parku, ki je še danes v lasti Ministrstva za notranje zadeve. Blaženo doživetje. Spominjam se, da smo prizorišče zapustili ob 6. zjutraj. Prišel pa sem tja ob 18. uri prejšnjega dne. Dvanajst ur v lokalu, od tega več kot polovico časa na odru. Ampak takrat še nisem prepeval Silvestrskega poljuba.«

»Covid ni hec, je bolezen. Upoštevam priporočila stroke. In se pazim. Odlična je okoliščina, da s soprogo živiva na deželi. Vem, da bi mi bilo težje, če bi živel v bloku, tako kot moj prijatelj, ki stanuje v 6. nadstropju in si ne upa iti v dvigalo. Prosti čas izkoristim za vse tisto, kar lahko počnem sam, oziroma v krogu domačih. Snemam televizijsko oddajo Alfi po Sloveniji, z ansamblom Saše Avsenika na daljavo snemam skladbo Slovenija, od kod lepote tvoje, ki bi jo moral v živo zapeti v Vatikanu, ob okrašeni slovenski smreki. To je bila moja prva melodija, moj prvi valček, z Avseniki, leta 1973 sem jo prvič posnel za nemški Teldec, kasneje tudi v slovenskem jeziku.«

