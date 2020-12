Če v viali po odvzemu petih odmerkov ostane cepiva za vsaj še en odmerek, lahko cepitelji uporabijo tudi tega. Ne smejo pa združevati cepiva iz različnih vial, so opozorili v skupini za cepljenje. Odločitev je danes na twitterju povzel predstojnik Centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) Mario Fafangel, na NIJZ pa so jo že objavili na svoji spletni strani.

Na ministrstvu za zdravje so bili doslej do te možnosti zadržani. Še včeraj so poudarjali, da lahko odločitve o spremenjenemu odmerjanju cepiva, pri katerem je uradno predvidenih pet odmerkov na vialo, sprejema le Evropska agencija za zdravila (EMA). Uporabe šestih odmerkov iz vial EMA ni odobrila, so pojasnjevali, tako da se za to možnost »cepitelji odločajo po lastni presoji in na lastno odgovornost«. Ugotavljali so tudi, da bi bila velika škoda, če bi v želji po uporabi večjega števila odmerkov odmerjali premalo cepiva. To bi namreč znižalo raven zaščite cepljenih posameznikov.

Kot smo razkrili v Dnevniku, so se nekateri zaposleni v zdravstvu sicer že ob nedeljskem začetku cepljenja odločali za uporabo šestih odmerkov, kadar je bilo to mogoče. Dokler so zaloge cepiva zelo omejene, te dragocene zaščite namreč niso želeli po nepotrebnem zavreči. Nekatere države so se na te dileme zdravnikov in medicinskih odzvale že na začetku tedna. Zeleno luč za uporabo šestega odmerka sta prižgali Italija in Nemčija, Češka pa si prizadeva za hitro rešitev na evropski ravni.