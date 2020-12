Zadnja pika: Koncerti bodo!

Nepremagan prvak v premierjevanju, lastnik pasov po verziji EU, Nato in SDS v letih 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2012, 2013 in 2020, dvakratni obiskovalec ZPK, se je šele letos znašel v veliki zadregi. Znan zagovornik debirokratizacije in zmanjševanja števila pravnih predpisov se je znašel v položaju, ko mora vsak teden sprejemati nove in nove pravne akte. Včasih celo večkrat na teden. Takšna je zdravstvena situacija, takšna je politična klima, kaj hočemo… Malo odpira, malo zapira, malo prepoveduje, malo dovoljuje, malce grozi, malce boža. Doktor Jekyll in gospod Hyde v živo.