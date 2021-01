Zadnja pika: Kri bo tekla!

Zadeva je povsem ušla z vajeti. Pred mesecem dni smo z vso resnostjo točno na tem mestu opozorili, da so ZDA, steber in svetilnik demokracije (takoj za Slovenijo), padle v kremplje globoke države, v umazane roke skrajne levice in da jih lahko reši zgolj Donald Trump.