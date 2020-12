Regijske izpostave so v torek poročale predvsem o poškodbah dimnikov in streh, razpokah v stenah in na stropih ter odpadlem ometu. Večjih poškodb stavb, njihovih porušitev ali poškodovanih ljudi ne beležijo. Manjše poškodbe so nastale tudi na stavbah, v katerih so sedeži izpostav uprave za zaščito in reševanje in centrov za obveščanje, in sicer v Novem mestu, Murski Soboti in na Ptuju, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje.

Med potresom je bilo po do sedaj zbranih podatkih poškodovanih več objektov, in sicer gospodarski, stanovanjski in večstanovanjski objekti ter tudi cerkve in muzej, in sicer na območju občin Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Celje, Dobje, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Ljubljana, Maribor, Oplotnica, Selnica ob Dravi, Radenci, Črnomelj, Šentjernej, Ormož, Ptuj in Zagorje ob Savi.

Poškodbe zlasti na starejših objektih. Na objektih so bili v glavnem poškodovani dimniki in strehe. Regijski centri za obveščanje so skupno zabeležili 36 dogodkov, na intervencijah pa je sodelovalo 25 prostovoljnih gasilskih društev in pet poklicnih enot, ki so odstranjevali nevarnosti, zavarovali kraje dogodkov in preventivno pregledovali objekte. Današnji potresni sunki na Hrvaškem pa naših krajev očitno niso vidneje prizadeli. Na ptujski izpostavi uprave za zaščito in reševanje tako danes niso prejeli dodatnih klicev, je pojasnil vodja izpostave Drago Murko. Sicer pa še vedno zbirajo informativne prijave o škodi po torkovem potresu. Po njegovih informacijah sicer ni bilo hujših posledic, poškodbe pa so nastale zlasti na starejših objektih. Zaenkrat na ptujski izpostavi še zbirajo informacije o nastali škodi in če bodo ugotovili, da je ta precejšnja, bodo republiški upravi predlagali, da izda sklep o ocenjevanju škode.

V pripravljenosti tudi državna enota za hitre reševalne intervencije Tudi na območju Maribora je današnji dan po neuradnih informacijah minil mirno, prizadeti prebivalci pa še naprej pregledujejo morebitno škodo na objektih. Po navedbah republiške uprave za zaščito in reševanje so obvestili tudi državno komisijo za ocenjevanje poškodovanosti objektov, če bo treba ocenjevati poškodovanost objektov v Sloveniji, vzpostavili pa so tudi kontakt s člani komisije za poškodovanost objektov in predstavnico zavoda za gradbeništvo. Zaradi torkovega potresa je bila tega dne sicer do 18. ure v pripravljenosti tudi državna enota za hitre reševalne intervencije, v še višji stopnji pripravljenosti pa njena enota za iskanje in reševanje v urbanih okoljih (MUSAR), vodniki reševalnih psov in Zveza vodnikov reševalnih psov Slovenije. V pripravljenosti je Državni logistični center Roje. Služba za podporo je pri Slovenski vojski preverila možnost izvedbe hitrega testiranja za pripadnike enote za hitre reševalne intervencije, ki bi odšli na pomoč na Hrvaško. Glede na kasnejšo informacijo, da njihova pomoč zaenkrat ni potrebna, tudi testiranje ne bo potrebno, so še pojasnili na upravi.