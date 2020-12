Po včerajšnjem uničujočem potresu je Hrvaško znova večkrat streslo. Prvemu potresnemu sunku je po poročanju hrvaških medijev ob 6.27 sledil še en potresni sunek, oba pa sta bila šibkejša od torkovega rušilnega potresa, ki je z magnitudo 6,3 stresel območje jugovzhodno od Zagreba. Žarišče današnjih potresov z magnitudami 4,7, 4,9 in 3,9 je bilo ponovno v Petrinji.

»Treslo se bo še dlje časa. Potres v torek je bil uničujoč in z veliko gotovostjo mu bo sledil velik niz potresov, med katerimi bodo tudi močnejši,« je po poročanju portala index.hr dejala direktorica hrvaške seizmološke službe Ines Ivančić. Povedala je še, da bodo imeli nadaljnji popotresni sunki brez dvoma vpliv na stavbe, ki so bile poškodovane v torkovem potresu. V Petrinji so se tla sicer od ponedeljka že velikokrat zatresla. Po navedbah Ivančićeve se trese vsako minuto, potresov z magnitudo višjo od 3 pa je bilo med 25 in 30.

#potres (#earthquake) Naknadni potresi, 30.12.2020. u 6:15 (M 4.7), 6:26 (M 4.8) i 6:29 (M3.9). Ako ste osjetili, molimo da javite na https://t.co/RJDaIJlwpM — Seizmološka služba HR (@seizmo_hr) December 30, 2020

Včerajšnji uničujoč potres je po zadnjih podatkih terjal sedem življenj, v njem pa je nastalo ogromno gmotne škode. Najhuje je na območju Petrinje, Gline in Siska. Preberite reportažo naše novinarke: Reportaža iz epicentra: Popotresni sunki v srhljivi tišini teme