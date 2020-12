Ruski predsednik Vladimir Putin se je mesece hvalil z nizko smrtnostjo med pandemijo. Še ta mesec je trdil, da so bili pri upravljanju z epidemijo boljši od zahodnih držav, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nekateri ruski strokovnjaki so že v začetku pandemije opozarjali, da vlada podcenjuje razsežnosti izbruha novega koronavirusa. Danes so oblasti priznale, da je to bilo res.

Ruska statistična agencija Rosstat je danes sporočila, da je med januarjem in novembrom zaradi vseh vzrokov v Rusiji umrlo 229.700 ljudi več kot v enakem obdobju lani. Med njimi jih je 81 odstotkov umrlo zaradi covida-19, je povedala namestnica premierja Tatjana Golikova.

To pomeni, da je zaradi covida-19 umrlo 186.000 ljudi. S tem je Rusija po podatkih AFP na tretjem mestu po številu smrti na svetu zaradi covida-19 za ZDA (333.140) in Brazilijo (191.139).

Ruske zdravstvene oblasti so doslej poročale o skupno 55.265 smrtnih žrtvah covida-19. Po številu okužb je medtem Rusija z več kot tremi milijoni okužb na četrtem mestu na svetu.

Ruske oblasti so kritizirali, ker so med smrtnimi žrtvami covida-19 upoštevali samo tiste primere, ko so na obdukciji potrdili, da je bila nova koronavirusna bolezen 19 glavni vzrok smrti.

Aleksej Rakša, demograf, ki je julija odšel iz a Rosstata, je minuli teden za AFP povedal, da je rusko ministrstvo za zdravje ponarejalo podatke o novem koronavirusu.

Država se trenutno bori z drugim valom epidemije, vlada pa ne želi znova vzpostaviti strogega zaprtja države zaradi gospodarstva. Strogi ukrepi pa vejajo v več velikih mestih, poteka tudi množično cepljenje z ruskim cepivom Sputnik V. Koliko ljudi so doslej cepili, ni znano, poroča AFP.