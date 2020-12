Kot je navedel kitajski varuh konkurence, preiskujejo "domnevne monopolne prakse" Alibabe. Po navedbah AFP naj bi šlo med drugim za očitke, da Alibaba podjetja sili, naj za svoje prodajne kanale uporabljajo le njihovo platformo. V družbi so zagotovili, da bodo v preiskavi "aktivno sodelovali". Sodelovanje so napovedali tudi v finančni veji Alibabe Ant Group, kjer so poudarili, da bodo dosledno upoštevali vse zahteve.

Ustanovitelj Alibabe Jack Ma je s preiskavo po navedbah analitikov zašel v nove težave. Eden najbogatejših Kitajcev je pod drobnogledom oblasti namreč že nekaj časa, kar analitiki pripisujejo nameri kitajske komunistične partije, da pristriže peruti vse hitreje rastočemu sektorju spletnih podjetij. Vodstvo drugega največjega gospodarstva na svetu se po njihovih ocenah namreč boji, da bi takšni podjetniki zaradi bogastva in vpliva lahko ogrozili moč državnega aparata.

Oblasti so pred nekaj tedni prekinile tudi prvo ponudbo delnic Ant Group na borzi, in sicer tik pred njenim koncem, ko je že kazalo, da bo njena vrednost rekordna. Razlog za to naj bi bile Majeve izjave v oktobrskem govoru, ko je karizmatični nekdanji učitelj med drugim kitajske državne banke označil za zastavljalnice.

Delnice Alibabe so po objavi novic o protimonopolni preiskavi v trgovanju na borzi v Hongkongu izgubile 8,6 odstotka in se s tem spustile na najnižjo raven v petih mesecih.