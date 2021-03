Potrdilo oz. potni list o cepljenju je dostopno le za kitajske državljane in ni obvezno. Z njim želi Kitajska prispevati k spodbujanju »svetovnega gospodarskega okrevanja in olajšati potovanja prek meja«. Ni pa znano, koliko držav naj bi ga priznavalo.

Potrdilo je dostopno prek novega programa na platformi družbenega medija WeChat, ki vključuje kodo QR, s pomočjo katere vsako država pridobi zdravstvene podatke o posamezniku. Potrdilo je mogoče prevzeti tudi v fizični obliki.

Podobne kode v okviru platforme WeChat in drugih aplikacij, ki vsebujejo podatke o morebitnih tesnih stikih z okuženimi ali potovanji v središča okužb, so sicer na Kitajskem že sedaj pogoj za uporabo domačega javnega prevoza in vstop na številna javna mesta.

O podobnem potnem listu, kot ga je sedaj uvedla Kitajska, razmišljajo številne države, med drugim ZDA, Velika Britanija in EU. Evropska komisija namerava še ta mesec predstaviti zakonodajni predlog za uvedbo »digitalnega zelenega potnega lista« o cepljenju proti covidu-19. Ta naj bi državljanom omogočil potovanje med članicami in izven unije.