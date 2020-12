Štirinajstega decembra je na RTV Dimitrij Rupel modroval o tem, kaj je pravna država, češ da so o tem razpravljali na Novi univerzi. Njegovih razlag ne bi mogel razumeti noben še tako izobražen pravnik, ker vse skupaj ni imelo ne repa in ne glave. To je, kot je videti, nivo te Nove univerze, ki še pojma »pravna država« ne zna primerno razložiti in utemeljiti. Zato ni čudno, da od te, po zaslugi Janše sponzorirane univerze, ne moremo slišati, da je vladanje z dekreti in tviti nekaj najbolj skreganega s temelji pravne države.

Nekaj podobnega se dogaja tudi, ko je vlada sprejela s pravom skregani ukrep, da naj bi ljudje prehajali občinske meje samo z neko naloženo aplikacijo na pametnem telefonu. Vsako sodišče bi takšen ukrep moralo z začasno odredbo nemudoma ustaviti, pa se do danes ni še nič zgodilo. Mnogi pravniki, seveda nihče z Nove univerze, so ta dekret omejitve gibanja kritizirali in ga razglasili za kršenje ustave in človekovih pravic. Po vsem tem naj bi mi davkoplačevalci celo še naprej financirali to Jambrekovo univerzo, ki ne dosega niti osnovnih standardov za visokošolsko ustanovo. Ker pa je to zahteval Janša, je koalicija potrdila financiranje te tako imenovane univerze. Pri tem se lahko vprašamo, kakšno škodo šele nam bodo v bodoče delali diplomanti te »univerze«, ki ne izpolnjuje nobenih mednarodnih norm za izdajanje diplom, kaj šele doktoratov. To je približno tako, kot bi si nekdo kupil diplomo v bivši bratski republiki ali pa celo prejel doktorat, pa čeprav samo častni.

Danes živimo v časih twitter demokracije, kjer se dnevno teptajo osnovne demokratične norme in človekove pravice. »Maršal Twitto« nam dnevno grozi, bodisi osebno ali pa prek svojega odstopljenega notranjega ministra.

Če potegnemo paralelo današnjega dogajanja s časi Martina Luthra, ko je v davnem 16. stoletju z razglasom 95 tez razkrinkal vatikansko korupcijo, zaradi česar se je Cerkev razcepila, vidimo, da danes vse razkrite korupcijske afere voditeljem sploh ne škodijo. Ljudje danes vse barabije sprejemajo in tolerirajo, voditelji pa lahko manipulirajo z nami, kot se jim zljubi. Jemljejo nam osnovne že davno pridobljene demokratične in človekove pravice. Kaj se je spremenilo v zadnjih petsto letih, ali smo ljudje res otopeli in vse to mirno gledamo? Do kdaj še?

Petra Lužnik, Ljubljana