Na družbenih omrežjih je takoj završalo, saj je bilo že malo bolj površnim opazovalcem jasno, da je Janša tokrat k svojemu tvitu pripel več kot deset let staro fotografijo, ki je nastala 17. oktobra 2009, ko sta se v 13. krogu prve lige pomerila Olimpija in Maribor.

Da se trend manipuliranja in laganja pripadnikov SDS, ko gre za fotografije na tviterju, stopnjuje, dokazujeta dva primera: najprej je generalni direktor policije Anton Olaj to fotografijo z zvezi s tekočimi protesti vsaj dvakrat uporabil na tviterju ob svojih zapisih; potem pa se je glede demonstracij odzvala tudi poslanka SDS Anja Bah Žibert in pripela prav tako staro fotografijo prvega obraza petkovih protestov Jaše Jenulla in predsednice Sindikata Mladi plus Tee Jarc, tokrat evidentno s petkovih kolesarski protestov v poletnih dneh, kar je jasno razvidno iz oblačil ljudi na fotografiji, in zapisala:

»Organi odkrivanja, pregona ter ostali pristojni … da se ne boste preveč vrteli v krogu. Slika povsem nazorno prikazuje soorganizatorko in organizatorja shodov z mikrofonom v roki. S svojimi neprijavljenimi shodi, konstantno kršijo zakone Torej, kdaj bo zakon veljal tudi za uličarje?!«