Ljubljana kot kiparska prestolnica književnosti

Pred dobrim desetletjem je izšla pesniška zbirka Aleša Debeljaka Tihotapci. Knjiga je zelo specifična. V njej je Aleš upesnil svojo sentimentalno zgodovino, povezano z mestom, v katerem je odraščal – z Ljubljano. To nakazujejo in dajo slutiti že ilustracije na platnicah, ki istočasno korespondirajo s tekstom in mestom in dopolnjujejo tisto, kar je Aleš v knjigi »povedal«. Njihov avtor Kostja Gatnik je Ljubljano videl kot sanjsko mesto pravilnih linij.