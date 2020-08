Temnopolta najstnica je kot večina sveta zazrta v telefon. Se pa ob naslovu kipa po pisanju spletnega portala zastavlja vprašanje, v katero smer sega komunikacije, ali v smer gledalca ali obratno.

Umetnik kipa ni ustvaril po konkretnem modelu. »Z njim želim ljudem dati priložnost, da se čustveno povežejo s podobo nekoga, ki ga prej morda ne bi opazili,« je povedal in dodal: »Rad bi tudi, da se v njem ljudje prepoznajo, ali pa prepoznajo kakšnega od svoji znancev.«

Kot je še povedal umetnik, je hotel ustvariti nekaj zelo običajnega, kar bi delovalo kot protiutež vsem veličastnim zmagoslavnim skulpturam, ki smo jih navajeni gledati. »Pogosto je najbolj močna oseba v prostoru tista v ozadju, tista, ki se na prvi pogled zdi nepomembna, ali tista, ki ne sedi pokončno in z nasmeškom,« je dodal.

Skulptura je umeščena na zeleno igralno površino Three Mills Green v vzhodnem Londonu in je del The Line - edinega javnega zunanjega razstavnega programa v mestu.

Kip je ena od le treh javnih skulptur temnopoltih žensk v Veliki Britaniji - drugi dve sta Mary Seacole pred londonsko bolnišnico St. Thomas in skulptura, ki prikazuje materinstvo v predelu Stockwell. Obe sta delo belopoltih umetnikov.

Price je še povedal, da ga je tako majhno število javnih kipov temnopoltih žensk v Veliki Britaniji šokiralo, a ne presenetilo: »Je šokanten podatek, ampak mu lahko verjamem.«

Aktualno gibanje Črna življenja štejejo (Black Lives Matter) je spodbudilo tudi razpravo o javni umetnosti in majhni zastopanosti temnopoltih. Po pisanju portala The Guardian je londonski župan Sadiq Khan napovedal ustanovitev komisije, ki bo pregledala kipe in imena ulic z namenom povečanja raznolikosti.