Od takrat je živel na ulicah mesta Eketa in se hranil z odpadki. Vse dokler ga kmalu po novem letu pred štirimi leti ni srečala znana danska humanitarka, ki je v zadnjih osmih letih rešila že mnogo otrok. Po tem, ko mu je dala vodo in ga nahranila, ga je zavila v odejo in odnesla v bližnjo bolnišnico na zdravljenje. Fantek je bil lačen, žejen, bolehal je za številnimi boleznimi. Prva dva tedna sta bila kritična, nihče ni vedel, ali bo preživel. A je okreval. Anja je fantku dala ime Hope (upanje). »A kdo bo to zdravljenje plačal?« so jo spraševali v bolnišnici. In spet se je zgodilo, da je zgolj ena fotografija začela spreminjati svet na bolje. Le dva dni po objavi fotografije in po tem, ko je prek spleta pozvala mednarodno skupnost, naj pomaga pri zdravljenju malega fantka, je prejela donacije v vrednosti skoraj dveh milijonov evrov. Anja Ringgren Lovén je s fantkom z imenom Hope ostala v stiku, obiskala ga je vsako leto. Po skoraj petih letih je v svet poslala novo fotografijo, fotografijo upanja v boljši svet. Na njej je zdrav fant, ki je vedno nasmejan, radoveden, radoživ in ki vsak dan komaj čaka, da lahko gre v šolo. Kar je za stotine milijonov otrok po svetu samoumevno, za mnoge pač ni. Anja pravi, da je Hope izjemno kreativen in da zelo rad riše in slika. »Pravijo mu mali Picasso,« je še povedala presrečna Danka, s pomočjo katere se je še ena zgodba končala z upanjem.