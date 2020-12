Na Univerzi v Kölnu je študiral medicino, njegovo doktorsko delo so ocenili z najvišjo možno oceno. Özlem Türeci, ki je prav tako zaključila študij medicine, je spoznal na univerzitetni kliniki v Homburgu, povezala ju je strast do znanosti in raziskovanja. Celo na dan svoje poroke sta le na kratko prekinila delo, že popoldne sta bila spet v laboratoriju. Leta 2001 sta ustanovila svoje prvo podjetje, ki sta ga poimenovala Ganymed, po eni izmed Jupitrovih lun, in pod njegovim okriljem razvijala zdravilo proti raku želodca in požiralnika. Vse do leta 2006 – to je bilo za biotehnološka podjetja, ki so se večinoma financirala z rizičnim kapitalom, usodno. Eno od njih je namreč poskrbelo za alarmantne naslove v medijih, ko so se pri njihovem zdravilu pojavili življenjsko nevarni stranski učinki, in večina investitorjev se je umaknila iz branže. Toda Türecijeva in Şahin sta imela srečo. Našla sta nove investitorje, brata Thomasa in Andreasa Strüngmanna. Septembra 2007 se v njuni pisarni v Münchnu s 150 milijoni evrov začetnega kapitala rodi podjetje BioNTech. Takrat nihče od prisotnih ni slutil, da bo novembra leta 2020 polovični delež bratov Strüngmann vreden okoli 10 milijard evrov. BioNTech je podjetje, ki je razvilo cepivo proti covidu-19 in ga skupaj s farmacevtskim koncernom Pfizer preizkusilo ter spravilo na trg. Evropska agencija za zdravila (EMA) naj bi po zadnjih napovedih cepivo za evropski trg odobrila že 21. decembra.