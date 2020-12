Britanski premier Boris Johnson je včeraj miril javnost, da bodo težave na mejah odpravljene v nekaj urah. Potem ko je Francija ustavila promet čez Rokavski preliv zaradi razbohotenja novega seva koronavirusa na Otoku, je Johnson izrazil razumevanje za ravnanje Pariza, obenem pa so s Francijo potekali pogovori, da bi tranzit omogočili voznikom tovornjakov, ki bodo opravili test na koronavirus in bodo negativni. Ena od zamisli je bila, da bi teste med vozniki čakajočih tovornjakov, ki se jih je na britanski strani nabralo najmanj 3000, opravljali tudi s pomočjo vojske.

Na Otoku je tako prišlo do velikih težav v tovornem prometu, vse bolj pa so se zaradi bojazni, da bi lahko ostali brez nekaterih živil, ljudje odpravljali tudi po paničnih nakupih v trgovine. Pred mnogimi trgovskimi središči so se vile vrste nakupovalcev, čeprav so osrednja trgovinska podjetja zagotavljala, da vsaj do božiča ne gre pričakovati pomanjkanja živil, težave bi se lahko pojavile šele nekaj dni pozneje. Naval pa ni bil tolikšen kot marca, ko so po vsej Evropi ustavljali javno življenje.

Proti pavšalnim prepovedim

Velika Britanija slabo polovico živilskih izdelkov uvozi, četrtino iz držav Evropske unije. Ponovna vzpostavitev tovornega prometa je tako v močnem interesu izvoznikov in uvoznikov. Okoli 3000 tovornjakov dnevno Otok iz Evrope oskrbuje s svežo zelenjavo in sadjem (približno 40 odstotkov porabe na Otoku), v nasprotno smer pa se valijo tovornjaki, polni britanskega lososa in jagnjetine. Kontejnerski ladijski promet z Otokom se je sicer nadaljeval, kljub temu so trgovinska združenja ocenjevala, da bi lahko motnje v dobavnih verigah že v nekaj dneh prizadele trgovine, pa tudi bolnišnice. Prek pristanišča Dover je namreč potekala zgolj še petina običajnega prometa. Včeraj so iskali tudi alternativne možnosti, da bi se okrepil ladijski tovorni promet z Nizozemsko in Španijo.

V minulih tednih so bili pred pristaniščem Dover, ključni britanski izvozni točki za tovorni promet, že veliki zastoji. Podjetja so namreč v negotovosti zaradi konca prehodnega obdobja 31. decembra. Do tega dne je Velika Britanija še vezana na evropski notranji trg. Ko je torej Francija v ponedeljek za 48 ur zaprla predor pod Rokavskim prelivom in prepovedala prihode vsakogar iz Velike Britanije, se je položaj na cestah proti Dovru še poslabšal. Več tisoč tovornjakov so že preusmerili na bližnji letališči, ki sta v tem prometnem kaosu postali parkirišči. Avtoprevozniki so obtičali na Otoku v svojih tovornjakih, bili so besni, mnogi so včeraj že vedeli, da ni nobene možnosti, da bi bili doma do božiča.