Včeraj je bil dan za presenečenje. Nenadoma so se namreč na obeh straneh, evropski in britanski, na slednji sicer precej bolj, razširile trditve, da je blizu sklenitev sporazuma o vzajemnih trgovinskih, varnostnih in drugih odnosih Evropske unije in Velike Britanije po 31. decembru, ko za Otočane ne bodo več veljala pravila EU in bodo po 47 letih članstva tudi dejansko odšli iz nje. Simbolično so EU zapustili že 1. februarja, ko je začelo veljati prehodno obdobje, ki se z decembrom tudi izteka.

Britanski premier Boris Johnson je takrat zatrjeval, da je sporazum z EU nared »za v pečico«. Po skoraj desetih mesecih pogajanj, ki so se začela 2. marca, se je včeraj ugibalo, ali je vendarle pečen. Različnih informacij je bilo ogromno. Zaradi špekulacij, da je dogovor nenadoma res tik pred sklenitvijo, je včeraj poskočila vrednost funta. Johnson in predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen naj bi bila v stalnem stiku, da bi dosegla preboj še pred božičnimi prazniki.

Barantanje predvsem o ribah Vedno zelo dobro obveščena politična urednica na BBC Laura Kuenssberg je večji del včerajšnjega dneva ponavljala, da »se zdi zelo verjetno, da se strani pomikata proti sporazumu«, vendar tudi, da »še ni podpisan in zapečaten« in da se »barantanje« nadaljuje. V Bruslju so bili bolj zadržani in poudarjali, da so »govorice o razglasitvi sklenitve sporazuma prenagljene«. Ribe oziroma pristanek članic EU, predvsem Francije, Belgije, Španije in še nekaterih, na drastično zmanjšanje izlova rib v britanskih vodah naj bi bila ena zadnjih ovir, druga pa britanski pristanek na evropske zahteve o pogojih poštene konkurence britanskih podjetij in podjetij EU (v zameno za britanski dostop do skupnega trga). Irski premier Micheál Martin pa je rekel, da se zdi, da so problem samo še ribe. EU naj bi v svoji zadnji ponudbi pristala na 25-odstotno zmanjšanje ulova v britanskih vodah, London na drugi strani naj bi pristal na najmanj 35-odstotno zmanjšanje ulova članic EU. Na britanski strani gre za simboličen problem. Preklic ribolova članic EU v britanskih vodah po brexitu je namreč za vodilne brexitarje nekaj svetega. V Londonu so ob tem sporočali, da so se pripravljeni pogajati samo do 31. decembra in da ne bodo pristali na podaljšanje prehodnega obdobja. Dodali so, da so pripravljeni na kakršen koli razplet. EU je sporočala, da je po potrebi pripravljena pogajanja nadaljevati v novem letu in da ne bo prva odkorakala s pogajanj.

Obupna generalka za nesporazumni brexit Ne bi bilo presenetljivo, če se izkaže, da so Johnson in njegovi ministri včeraj poskrbeli za širjenje optimizma zaradi za vlado katastrofalne »generalke« za nesporazumni brexit, ki sta jo prinesla kaos pred pristaniščem Dover, kjer je obtičalo več kot tri tisoč tovornjakov, potem ko je Francija za 48 ur zaprla meje zaradi odkritja močno nalezljivega seva novega koronavirusa na Otoku. Temu je sledilo panično nakupovanje Otočanov v živilskih trgovinah. Zdi se, da so mnogi v prizorih kolon tovornjakov na avtocesti M20 proti Dovru in do bližnjih letališč, prerivanja vse bolj jeznih voznikov tovornjakov s policijo v Dovru in praznjenja polic v samopostrežbah videli prihodnost v primeru brexita brez sklenitve sporazuma o prihodnjih odnosih. Vlada pa se je na to nepričakovano »generalko« spet pozno in porazno odzvala. Če je z optimizmom o brexitskem dogovoru želela preusmeriti pozornost, ji to ni ravno uspelo, saj je z njim okrepila pritisk večinskega mnenja, da je ta sporazum preveč pomemben, da ga ne bi sklenili.