Do 17. decembra je po njihovi navedbah umrlo že 1264 stanovalcev domov, od tega kar 678 v domovih in ne v bolnišnicah. »Za to so odgovorni vlada in pristojni ministri. Med drugim so se rdeče cone v domovih z veliko okuženimi izkazale kot neustrezna rešitev,« so zapisali v združenju za dostojno starost Srebrna nit v dopisu, ki so ga med drugim naslovili na predsednika vlade Janeza Janšo in ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja.

Zahtevajo redno in pravočasno izplačilo plač in vseh dodatkov, prav tako pa tudi podpis kadrovskih normativov v zdravstveni negi in socialni oskrbi. Izpostavili so, da niso bili seznanjeni z ugotovitvami odrejenih izrednih strokovnih nadzorov v domovih po koncu prvega vala epidemije. Strokovnega, upravnega ali sistemskega nadzora nad triažiranjem stanovalcev v domovih pa ni bilo, so dodali. V domovih po njihovih besedah sicer ni niti rednih niti izrednih strokovnih nadzorov.