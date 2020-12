Kaj imajo skupnega dr. House, pandemija covida-19 in cepiva

Naravoslovje je znanstvena veda, katere cilj je opisovati in razlagati svet. V tem prispevku trdim, da je v naravoslovnih vedah, predvsem v biologiji, verjetnostni zakon pomembno znanstveno vodilo raziskovanja, sklepanja in odločanja. Žal mu splošno, deterministično razumevanje znanosti in znanstvenoraziskovalnega delovanja v šolah ter nasploh v javnosti ne koristi.