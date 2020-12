»Znanstveno je zelo verjetno, da se lahko imunski odziv, ki ga sproži to cepivo, sooči tudi z novo različico virusa,« je povedal soustanovitelj BioNTecha Ugur Sahin po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

»Novo cepivo lahko tehnično zagotovimo v šestih tednih,« je zagotovil. »Lepota tehnologije informacijske RNK je v tem, da lahko začnemo takoj pripravljati cepivo, ki popolnoma posnema novo mutacijo,« je še povedal Sahin.

Pojasnil je, da ima nova različica virusa sars-cov-2 devet mutacij, medtem ko imajo običajno samo eno. Kljub temu je izrazil prepričanje, da bo cepivo, ki so ga razvili z ameriškim farmacevtskim velikanom, učinkovito tudi proti novemu sevu. Cepivo namreč vsebuje več kot 1000 aminokislin, spremenilo pa se jih je samo devet. To pomeni, da je 99 odstotkov proteina enakega.

Testiranja novega seva koronavirusa, ki je veliko bolj nalezljiv od doslej znanih, še potekajo. Rezultati bodo predvidoma znani v dveh tednih, je povedal Sahin. Šele takrat bodo zagotovo vedeli, ali njihovo cepivo učinkuje tudi proti temu sevu.

Cepivo BioNTecha in Pfizerja je osnovano na inovativni platformi, ki je doslej še niso uporabljali. Sestavljeno je iz genetske informacije RNK, zaradi česar celice v telesu začnejo ustvarjati protein S, na kar se bo odzval posameznikov imunski sistem in začel ustvarjati protitelesa in celice T, katerih glavni namen je prepoznavanje in uničevanje invazivnih patogenov ali okuženih celic. Protein S se nahaja na površju virusa in je odgovoren za vstop virusa v celice, kjer povzroči bolezen.

To cepivo je odobrilo že več držav po svetu, z njim pa so ponekod začeli tudi že cepljenje proti covidu-19. V ponedeljek je prejelo tudi pogojno odobritev za promet v EU. V zadnjih dneh je skrb vzbudil novi sev koronavirusa, ki je veliko bolj nalezljiv od doslej znanih. Ob tem se pojavlja vprašanje, ali bo cepivo učinkovito tudi pri zaščiti pred tem sevom.