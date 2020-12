Kako z nedolžnim nasmeškom rezati vrat demokraciji

Moj otrok ne govori in ne hodi, brez pomoči strokovnjakov se mu lahko stanje še poslabša, država pa nam je zaprla zavode za otroke s posebnimi potrebami, je pred dnevi pred kamero obupavala neka ženska. Še kamen bi zajokal. Ministrica za šolstvo, Simona Kustec, objektivno kriva za ta zločin zoper človečnost in solidarnost, je še naprej igrala lepo dušo, ni se čutila nagovorjeno. Ona pač uboga premierja. Zganila se je šele in samo zato, ker jo je privil nekdo, ki ima še več moči kot njen ljubljeni Vodja: ustavno sodišče.