Odobritev prvega cepiva proti covidu-19 v uniji pomeni, da se cepljenje v EU lahko začne že prihodnjo nedeljo. Cepivo mora sicer dobiti še zeleno luč Evropske komisije za promet na trgu, kar velja le za formalnost.

»Današnja dobra novica je pomemben korak v našem boju proti pandemiji, ki je tolikim povzročila trpljenje,« je poudaril izvršni direktor agencije Ema Emer Cooke. »Ta mejnik smo dosegli po zaslugi predanosti znanstvenikov, zdravnikov, razvijalcev in prostovoljcev na testiranjih, kot tudi po zaslugi številnih strokovnjakov iz držav članic,« je dodal, kot so sporočili iz agencije.

Poudaril je še, da ocena agencije pomeni, da lahko agencija evropskim državljanom zagotovi učinkovitost in varnost cepiva ter da cepivo ustreza standardom kakovosti. »A naše delo se tu ne konča. Še naprej bomo zbirali in analizirali podatke o varnosti in učinkovitosti tega cepiva, da bi zaščitili ljudi, ki se bodo v EU cepili,« je še dejal Cooke. Če bo šlo vse po načrtih, bodo države cepivo prejele v soboto. Že dan kasneje se bo v nekaterih državah EU začelo tudi cepljenje proti covidu-19, med drugim v Nemčiji, Avstriji in Španiji. Nekatere pa bodo kampanjo cepljenja začele 28. ali 29. decembra. Slovenija namerava cepljenje pričeti takoj, ko bodo izvedeni postopki priprave cepiva in distribucije na mesta cepljenja.

Cepivo Pfizerja in BioNTecha so pred tem odobrili že v več državah po svetu, kot prvi v Veliki Britaniji, ki sta ji med drugim sledili ZDA in Kanada. V vseh teh državah se je cepljenje že začelo. Evropska komisija je s Pfizerjem in BioNtechom novembra sklenila dogovor o nakupu 200 milijonov odmerkov cepiva proti covidu-19 z možnostjo nabave dodatnih 100 milijonov odmerkov, ko bo cepivo odobreno in preverjeno.