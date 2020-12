Pred sedmimi leti je ameriška televizijska mreža NBC začela prenašati angleško premier ligo. V posrečeni marketinški kampanji so igralca Jasona Sudeikisa poslali na trening premierligaša Tottenham Hotspur. Ta je ustvaril lik trenerja ameriškega nogometa, ki nima pojma o “evropskem” nogometu. Dobesedno. Če pri nas čakamo na tretji polčas, bi on nogomet igral v četrtinah. Ted je bil tako posrečen, da je Apple iz reklame naredil serijo. Znova ga pošljejo v London, toda Ted namesto v Tottenham pride na klop ekipe Richmond, ki se bori za obstanek v elitni angleški nogometni ligi. »Kdo za vraga je Ted Lasso?« se v prvi epizodi sprašujejo na Otoku. A tu v Sloveniji nam je vse takoj jasno. Ted Lasso je seveda kot Jelko. Nekaj v zvezi s tem, kar počne sedaj, je že počel. Ni strokovnjak, a svet nogometa ga je že videl. Nismo prepričani, a vidi se, da je naš. S prvim se učimo, kaj je prepovedani položaj, z drugim smo se učili, kaj je incidenca. S prvim se čudimo, da ima nogomet tudi remije, z drugim, kako to, da na policah ni hlačnih nogavic. Za Richmond boste do konca sezone navijali, kot bi šlo za slovensko reprezentanco v ligi narodov.

Uvodni zaplet športno-komične serije je zlomljeno srce. Rebecca Welton, novopečena lastnica Richmonda, je razočarana žena. Lassa ni pripeljala, da bi fiktivni londonski klub popeljal do naslova prvaka. Ne, nestrokovnjaka je pripeljala, da bi imel klub čim manj možnosti. Da bi ga po hitrem postopku strmoglavila po lestvici in kot darilo bivšemu, milijonarju in ženskarju, poslala v drugo ligo. Iz premier lige v championship. Toda Ted ima nepričakovano supermoč. Ted je kliše na dveh nogah – srčen in prijazen, neuklonljiv optimist je. Kot Simona je – ve, da za vsakim dežjem posije sonce. Morda res ni nogometni trener, je pa preprosto rad trener. Občutek ima za ljudi. Kritike ga ne motijo, porazi tudi ne. Ljudje so mu pomembnejši od zmag. Njegove pozitivnosti ne zamajejo jezni navijači, ne spodnesejo ga niti pregovorno zajedljivi angleški mediji. Novinarja Independenta pelje na večerjo, Zlatka bi vsaj na rogljiček, če že ne na burek.

Tedu res ni lahko. Ima srce, nima pa znanja. Trojanski konj je, pa tega ne ve. Nima 46 glasov, garderoba mu ne zaupa. Polna je zvezdnikov, bivših in novih. Jamiejev, royjev in danijev. Domnov, petrov in timijev. Ena sama sreča je, da v obrambi nima Mateja. Težko je, a on poskuša. Stvari grejo iz epizode v epizode na slabše, a zaradi njega tudi na bolje. Male korake dela. Gre v šolo, kjer mladino poleg pouka zanima nogomet. Gre na galo večerjo, kjer se namesto odločb pišejo čeki. Namesto s škandali se ukvarja z igralci, namesto z družbenimi omrežji s peko peciva. Ameriški humor pomeša z angleškim, nogomet z življenjem, v vsej tej zmešnjavi dogodkov pa najde tudi svojega Maria. Svojega nogometnega poznavalca. Ne na NIJZ, ampak v sobi za čiščenje opreme. In ga postavi za taktični volan. Razmere res niso rožnate, a Ted preprosto šteka stvari in ljudi. Šteka njihove težave in šteka, kar pravi Jose Mourinho. Ronaldotov, drogbajev in zlatanov ne učiš, kako brcniti žogo. Ted Lasso svojih fantov zato seveda ne uči nogometa.

Ted svoje fante uči, da je življenje kot nogomet, oni pa mu pravijo – nogomet je življenje. Če bi bil Ted muzikal, bi bil Pojmo v dežju (1952), če bi bil romantična komedija, bi bil Pravzaprav ljubezen (2003). Ted je Emilia Clarke v ameriški drami Ob tebi (2016), Ted je Omar Sy v francoski uspešnici Prijatelja (2011). Ted je en tak Diego minus Maradona, ki živi, kot bi mu vsak dan v ušesih igrali Opusi in njihov Live is Life. Ted Lasso je desetdelna serija, ena tistih, ki na nedeljsko deževno popoldne iz prostega strela zadane naravnost v srce. Ki je simpatična tudi v najtežjih trenutkih. Odlična zastranitev, prvovrstni eskapizem. Učbeniška feel good produkcija. Serija o nogometu, ki pove malo o nogometu pa zato več o ljudeh in ekipah. Serija o strokovnjakih in nestrokovnjakih. Tako dobra, da sta druga in tretja sezona že potrjeni. Ted ima pač doktorat iz psihologije, v žepu pa vse od avgusta recept za Lekadol plus D. Ne mara pa odpirati kuvert. Res je – ameriška serija o angleškem nogometu je najbolj slovenska serija leta. Ted Lasso bi moral kandidirati za slovenskega mandatarja.