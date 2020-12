V bolnišnicah so zdravili 1214 bolnikov s covidom-19, 201 je potreboval intenzivno zdravljenje, v domačo oskrbo so jih odpustili 41. Umrlo je 39 covidnih bolnikov, eden manj kot v petek. V bolnišnicah so zdravili 15 bolnikov več kot dan prej, intenzivno zdravljenje je potreboval eden manj, je razvidno iz vladnih podatkov.

V soboto so po podatkih vlade opravili 2954 testov manj kot v petek, potrdili pa 543 okužb manj. V bolnišnicah so v soboto zdravili 15 bolnikov več kot dan prej, intenzivno zdravljenje je potreboval eden manj, je razvidno iz vladnih podatkov.

Sedemdnevno povprečje števila potrjenih okužb je bilo v petek 1351, kar je 43 manj, 14-dnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev pa je bila v 958, kar je devet manj kot dan prej.